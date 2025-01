Il Presidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Gian Domenico Auricchio, ha consegnato, presso la sede di Cremona, l’attestato per l’avvenuta iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, ai rappresentanti dell’impresa Barbieri snc di Barbieri Diego – Barbieri Dino e c. che svolge a Levata di Grontardo attività di bar, ristorante ed enoteca con l’insegna Ca’ Barbieri.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Lo strumento, che ha censito ad oggi oltre 2.600 imprese attive sul territorio italiano, rappresenta la fotografia più completa delle imprese longeve e un’esperienza unica nel panorama internazionale. Per ogni impresa censita, oltre al profilo storico, che racconta la nascita e l’andamento dell’attività, all’interno del Registro troviamo indicazioni sulla data di avvio, la forma giuridica, la sede, il sito web, l’email e anche alcune preziose immagini storiche.

Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche oltre a ricevere l’attestato di iscrizione, si possono insignire dello speciale marchio Impresa storica d’Italia.

Nel corso del 2024 sono state iscritte nel registro le imprese che hanno fatto apposita domanda entro il 31 luglio 2024 e che avevano maturato i 100 anni d’impresa al 31/12/2023. Per la provincia di Cremona, nel 2024 è stata appunto iscritta l’impresa Barbieri snc di Barbieri Diego–Barbieri Dino e c. “Ca’ Barbieri” che nel 2023 aveva festeggiato i 300 anni di attività, di cui quasi 140 anni ininterrotti in mano alla famiglia Barbieri giunta ormai alla quinta generazione.

“Aprendo il sito internet di Ca’ Barbieri – commenta il Presidente Auricchio – si legge subito la frase “Tradizione ed Innovazione”. Sta proprio in questo binomio il segreto della longevità di tante nostre imprese che, pur rimanendo saldamente ancorate ai valori della loro storia, hanno saputo ammodernarsi nel tempo, adattandosi alle nuove esigenze della clientela e cogliendo le nuove opportunità offerte dal mercato. Questo riconoscimento attesta, ancora una volta, la dedizione e la qualità del nostro più autentico tessuto imprenditoriale locale costituendo motivo di orgoglio, non solo per le attività coinvolte, ma per tutta la nostra comunità e il suo sistema economico.”

Allo scopo di valorizzare tutte le imprese che hanno compiuto 100 anni nel 2024, Unioncamere, insieme alle Camere di commercio ha riaperto le iscrizioni al Registro Imprese Storiche. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che hanno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024.

Il Registro Imprese Storiche è disponibile e consultabile a questo link: https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche

