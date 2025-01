Luca Ghidini, coordinatore cittadino di Forza Italia interviene sul tema del rincaro dei parcheggi Saba e sulle diverse posizioni che in questi giorni sono emerse tra esponenti della maggioranza e della minoranza.

“L’aumento della tariffa per la sosta nel centro città – dice Ghidini – ha giustamente sollevato non poche contrarietà da parte delle minoranze in Consiglio Comunale a Cremona, facendo notare come sia necessario recedere dal contratto stipulato tra il Comune di Cremona e Saba, soprattutto laddove nel 2018 la Giunta dell’epoca aveva deliberato la risoluzione della convenzione stessa. Atto di indirizzo, questo, a cui oggi non è stato dato alcun reale seguito. Da parte dell’Amministrazione Comunale, si tratta di una inerzia che aggrava ulteriormente il tema della sosta nel centro città, facendo perdurare la doppia gestione e, di conseguenza, l’impossibilità di attuare un piano della sosta ad oggi ancora inesistente”.

“Per queste ragioni – prosegue Ghidini -, fanno specie le dichiarazioni del Capogruppo del PD Roberto Poli, che con la faziosità delle parole che lo contraddistinguono, derubrica le azioni della minoranza a “dichiarazioni e mozioni salvifiche”, se non addirittura a “granitiche certezze e magiche soluzioni”. Soluzioni che, a sua detta, andrebbero dispensate a Governo e Regione”.

“Ebbene – conclude Ghidini – l’insicurezza vissuta in città è responsabilità delle forze dell’ordine; la desertificazione commerciale del centro è una fatalità ineluttabile a cui dobbiamo tutti rassegnarci; il rincaro della sosta è colpa di chi ha amministrato undici anni fa; i blackout dell’illuminazione pubblica sono colpa della pioggia; il comparto sud della città, ancora privo di un progetto di riqualificazione, riversa in condizioni critiche per colpa degli automobilisti. Tuttavia, gli interventi di recupero di alcuni immobili finanziati dal Pnrr e da Regione Lombardia, invece, sono merito dell’amministrazione comunale. Chiedo al Consigliere Poli: quale sarebbe la propaganda? Quella di chi rappresenta le numerose istanze di cittadini che pretendono coerenza e cambiamento, o quella di chi, piuttosto, rappresenta la cultura dell’irresponsabilità e dello scaricabarile, tipica di chi non ha nulla da proporre e solo da recriminare?”.

© Riproduzione riservata