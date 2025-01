E’ di un ferito gravissimo il bilancio del pauroso incidente verificatosi nelle prime ore della mattina di mercoledì, lungo la strada che collega Ticengo a Romanengo, dove una bici è stata travolta da un furgone.

Erano circa le 6.30 quando il ciclista, un giovane di 24 anni residente nel Cremasco, che procedeva in direzione Romanengo, è stato urtato dal 31enne al volante del furgone, un Iveco Daily, che non aveva visto il mezzo a due ruote. L’incidente si è verificato all’altezza di Cascina Duello.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con auto medica, ambulanza ed elisoccorso. Il 24enne è rimasto ferito molto gravemente, ed è stato trasportato con urgenza agli Spedali Civili di Brescia, in elicottero, con un forte trauma cranico. Ora è in prognosi riservata. Il conducente del furgone è stato invece trasportato in ospedale a Crema, con ferite lievi.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e il recupero dei mezzi, è stato necessario chiudere la strada per un’ora. Ad occuparsi di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, hanno pensato i Carabinieri di Offanengo, coadiuvati dai colleghi di Soncino, che hanno gestito la viabilità. lb

