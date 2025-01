E’ la giovane studentessa cremonese Cecilia Zelioli, 23 anni, l’ ideatrice del brand “Grugnusin”. Si divide tra Parma (dove studia) e Cremona (dove vive la sua famiglia). E proprio alla famiglia Cecilia è molto legata. Ha ereditato dalla nonna Chicca (che era una sarta) la passione per cucito e la giovane, con la passione, la determinazione e la dolcezza che la contraddistingue, ha deciso di portare avanti nel nome della nonna quell’attività artigianale che ha sempre fatto parte comunque della sua vita. Per i suoi 18 anni Cecilia ha chiesto una macchina da cucire, imparando da sola a cucire. Dando massima attenzione alla sostenibilità, ormai punto cardine per il mondo della moda. Anche per i neo marchi: ed ecco “Grugnusin” (nomignolo che le dà l’altra nonna, Pina, anche lei sarta).

Borse, portafogli e portachiavi creati artigianalmente usando materiali di scarto di alta qualità -cotone, velluto e popeline. Ha una sua pagina Instagram ma, per conoscere al meglio Cecilia e i suoi accessori, partecipa ai mercatini: avete capito bene, preferisce parlare a quattrocchi con le persone piuttosto che le pagine social, che certamente aiutano nella crescita del business. Ma Cecilia è speciale, e lo dimostra anche così.

Federica Bandirali

