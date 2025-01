Il sindaco Andrea Virgilio entra nel dibattito in corso sul caro – sosta in centro storico, con un post su Facebook: “Pensare che il futuro del commercio dipenda da un maggiore accesso delle auto nel centro storico? Un’idea fuori dal tempo e anche inadatta per una città come la nostra“, esordisce il primo cittadino.

“La vera sfida è un’altra: regolare gli accessi, riducendo le troppe deroghe che oggi ne compromettono l’equilibrio. Se invece vogliamo davvero parlare di sviluppo commerciale, facciamolo in modo costruttivo.

Noi ci siamo. Abbiamo coinvolto le rappresentanze di settore nel Distretto Urbano del Commercio, con un punto fermo: progettare un rilancio non significa limitarsi a chiedere risorse al Comune o agli enti pubblici, perché questo lo stiamo già facendo con le tante risorse pubbliche che sono e saranno sempre destinate al commercio, e perché altrimenti chiunque, impresa, associazione o cittadino, potrebbe avanzare la stessa richiesta.

“Le azioni – conclude – sono chiare: decoro urbano, rigenerazione, turismo, cultura, città universitaria, sicurezza, eventi, qualità degli spazi verdi. Su questi fronti c’è molto da fare, ma ci sono anche importanti segnali positivi.”

