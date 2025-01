L’Asst Cremona comunica che c’è tempo fino al 28 febbraio per rinnovare la domanda per la Misura B1, sostegno dedicato alle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale, alle persone con disabilità che hanno bisogno di aiuto intensivo molto elevato, e ai caregiver familiari. Le domande vengono esaminate dell’équipe multidisciplinare dei Servizi per la domiciliarità di ASST di Cremona, mentre il contributo viene erogato da ATS Val Padana a seguito del parere di idoneità degli specialisti valutatori.

I pazienti già inseriti nel percorso “Misura B” che hanno ricevuto il contributo nel 2024 possono presentare la domanda di rinnovo entro il 28 febbraio 2025. La domanda – compilata, firmata e accompagnata dai documenti elencati di seguito – va consegnata di persona nelle sedi delle Case di Comunità di Cremona o Casalmaggiore.

COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO DELLA “MISURA B1”

· modulo di domanda compilato (scaricabile sul sito web di Asst Cremona)

· modello ISEE

· copia del documento di identità e della tessera sanitaria del paziente

· copia del contratto relativo al personale di assistenza (se presente)

· in caso di minori, documentazione del medico specialista aggiornata

PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI

Cremona: curesociosanitarie.cremona@asst-cremona.it

Tel 0372 408 698 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 13 alle 15)

Casa di Comunità di Cremona, via San Sebastiano 14 – palazzina A – 1° piano

Casalmaggiore: curesociosanitarie.casal@asst-cremona.it

0375 284 146 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 8.30 alle 15)

Casa di Comunità di Casalmaggiore, piazza Garibaldi 3 – 1° piano

© Riproduzione riservata