Dopo un iter istituzionale avviato mesi fa, la giunta comunale di Cremona ha deciso: stop definitivo all’apertura di nuovi distributori automatici attivi 24 ore su 24 nel centro storico. La delibera è stata approvata dall’esecutivo e ora attende l’ultimo passaggio in Consiglio comunale. Lo ha annunciato l’assessore al Commercio, Luca Zanacchi.

Si tratta di un provvedimento significativo, perché va a modificare una precedente delibera che già elencava alcune attività commerciali non compatibili con il centro storico, includendo ora anche gli “open shop 24”, ovvero i distributori automatici aperti H24.

“Abbiamo ripreso quella delibera e l’abbiamo aggiornata, aggiungendo il divieto di nuovi distributori automatici attivi 24 ore su 24” spiega l’assessore. “Il percorso è stato condiviso fin dall’inizio con la Commissione consiliare competente e con tutte le forze politiche. Una volta che il Consiglio comunale ratificherà il provvedimento, nel perimetro del Duc, il Distretto Urbano del Commercio, non sarà più possibile aprire nuovi impianti”.

Resteranno attivi i distributori già esistenti, attualmente dieci nel centro storico. “Abbiamo ricevuto comunicazione che uno di questi chiuderà a breve” ha aggiunto Zanacchi.

Sugli impianti già presenti erano già state adottate misure di contenimento: è stato richiesto ai gestori di installare telecamere di sorveglianza e di garantire condizioni igieniche adeguate. Per ora, tuttavia, non sono previste né restrizioni sugli orari di apertura né chiusure notturne, come invece era stato proposto dalla minoranza.

Silvia Galli

