Aumentare la conoscenza e la consapevolezza sul tema del conflitto e del reato. Sabato 1 febbraio alle ore 17 in Sala dei Quadri del Comune di Cremona, viene presentata una riflessione sul tema del conflitto in senso lato. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza ed è a conclusione del “mese della pace 2025”. Partecipano Claudia Mazzucato, professoressa associata di Diritto Penale e docente di giustizia riparativa all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Guido Bertagna, gesuita, mediatore penale e artista. Modera Francesca Mazzini, insegnante.

L’evento si colloca all’interno del percorso Disarmare il dolore. Attraversare i conflitti nell’orizzonte della giustizia riparativa, che ha l’obiettivo di organizzare appuntamenti culturali aperti alla cittadinanza, dando continuità all’approfondimento di temi complessi. Ciò è possibile grazie alla rete organizzativa composta da realtà che si occupano quotidianamente dei temi in oggetto: Consorzio Sol.Co Cremona, Diocesi di Cremona – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Comune di Cremona, Csv Lombardia Sud Ets e Caritas Cremonese.

L’appuntamento è realizzato nell’ambito della Trama dei Diritti, lo spazio culturale aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

“La giustizia riparativa rappresenta un cambio di paradigma: non la bilancia e la spada dei giustizieri, ma l’ago e il filo dei giusti. Abbiamo voluto proporre questa occasione di riflessione a tutta la cittadinanza perché questo approccio promuove non solo percorsi di incontro tra autori e vittime di reati, ma coinvolge anche le comunità, attraversate da importanti conflitti” commentano gli organizzatori dell’evento. “Quello che vogliamo mettere a fuoco con questo appuntamento è che ciò che disarma e costruisce la pace è spesso l’improbabile. E se la giustizia riparativa è un paradigma, lo dobbiamo diffondere in tutte le azioni che come enti e istituzioni portiamo avanti quotidianamente. È questa la scoperta: andare incontro agli altri difficili. È un lavoro concreto, e complesso che ciascuno di noi può praticare ogni giorno, nelle relazioni vicine o lontane, costruendo la pace pezzo per pezzo”.

Per partecipare occorre confermare la propria presenza tramite la compilazione del modulo al seguente link https://forms.gle/c2VSNN3hsEZoKDSz5 o disponibile sul sito www.csvlombardia.it/cremona. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo pariopportunita@comune.cremona.it.

