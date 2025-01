Vetrine spente e saracinesche abbassate, in un tunnel dove, per ora, sembra non intravedersi la luce. Prosegue la crisi nera del commercio in centro storico a Cremona, dove i negozi che chiudono sono in continuo aumento.

Dai costi dell’energia e del gas, passando per la scarsità e il rincaro dei parcheggi, sono diverse le problematiche lamentate dai commercianti cremonesi, che chiedono alle istituzioni soluzioni concrete; a preoccupare gli operatori di settore, anche la crescente presenza della grande distribuzione e le vendite online, che poco alla volta sono andati ad erodere la loro clientela. Siamo andati ad ascoltare le loro istanze.

Il servizio di Andrea Colla

