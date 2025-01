“Nel centro storico di Cremona, ma anche in altre zone della città, in seguito alla progressiva chiusura di attività economiche, sono sempre più numerosi i fondi commerciali lasciati sfitti per lunghi periodi. Le vetrine sfitte e i negozi chiusi creano già di per sè un senso di vuoto e aumentano la percezione di desertificazione, indebolendo in particolare l’attrattività del centro storico come luogo di socializzazione, ritrovo e svago, rendendo meno gradevole l’esperienza dello shopping e del vivere il cuore cittadino”. Lo scrive in una nota, Maria Vittoria Ceraso, della Lista civica “Oggi per Domani”, che chiede azioni di contrasto alla desertificazione commerciale.

“In molti casi”, osserva Ceraso, “le vetrine sono sporche e non oscurate in maniera decorosa, con affissioni, sia sulla parte esterna che interna di manifesti, volantini, fogli di giornale, avvisi vari. Vi sono fondi commerciali protetti da serrande forate dove l’intercapedine tra queste e la porta di ingresso diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari, causando oltre a problemi di igiene pubblica, un forte degrado estetico”.

Già nel 2015 Ceraso aveva presentato un ordine del giorno bocciato dalla maggioranza, che che poi però nel 2018 aveva introdotto l’obbligo per i negozi non utilizzati per un periodo continuativo superiore a 60 gg, di mantenere pulite e in ordine le vetrine o in caso contrario di oscurare l’interno del negozio mediante apposizione di teli o vetrofanie. “La Giunta di allora”, ricorda Ceraso, “aveva ritenuto opportuno prevedere, oltre ad un obbligo, anche una sanzione da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.

Con un’interrogazione a risposta orale, Ceraso, che ritiene “necessario mettere in campo azioni di contrasto alla desertificazione commerciale”, chiede dunque al sindaco Virgilio e alla Giunta quale modalità di controllo sia stata attivata e quante sanzioni siano state elevate dal 2018 qualora sia stata accertata la violazione dello stesso.

Al sindaco e alla Giunta la proposta di valutare di realizzare un database georeferenziato attraverso la mappatura delle attività economiche urbane; attivare un’indagine conoscitiva per poter realizzare una mappatura geolocalizzata delle unità locali sfitte in partnership con le agenzie immobiliari del territorio per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, rendendo disponibili gli elementi utili alla locazione; lavorare con i proprietari immobiliari procedendo, laddove possibile, ad applicare agevolazioni fiscali sulle imposte comunali a coloro che decidono di affittare i propri immobili sfitti proponendo formule di accordo/convenzione per mettere a disposizione il locale sfitto per l’allestimento di vetrine, con esposizione di prodotti di attività commerciali del centro e per favorire gli usi temporanei”.

Ceraso chiede inoltre di prevedere “azioni di supporto, per orientare i nuovi investitori che intendono aprire un negozio a Cremona verso le merceologie più carenti, mettendo a punto anche forme di incentivazione alla creazione di nuove imprese commerciali da parte dei giovani; sperimentare l’attivazione di un tavolo di lavoro per la rivitalizzazione rivolto inizialmente verso un’unica via del centro che coinvolga proprietari dei negozi, residenti, commercianti e Comune come già attuato con successo in altre città”.

Per ceraso, “un’altra risorsa che il Comune ha a disposizione è l’introito della tassa di soggiorno che può essere utilizzata per legge per finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturale ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali”.

Con la sua interrogazione a risposta scritta, Ceraso chiede in che modo siano state utilizzate le risorse incassate negli anni 2022, 2023 e 2024 e in che modo abbiano migliorato l’appeal turistico di Cremona, e infine la previsione di utilizzo per il 2025.

© Riproduzione riservata