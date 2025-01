Valorizzare e incentivare la partecipazione dei genitori coinvolgendoli in attività di volontariato su tematiche inerenti la mobilità sostenibile e la scuola bene comune: queste le finalità per cui il Comune di Cremona Settore Politiche Educative e Istruzione ha emanato un avviso pubblico rivolto alle associazioni del territorio interessate a collaborare. All’Avviso hanno risposto il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona (tel. 333 8243898 legambiente.cr@gmail.com), Fiab Biciclettando Cremona (tel. 0372 30066 biciclettando@fiabcremona.it) e Auser Insieme Città di Cremona (tel. 0372 448670 – 344 2752721 provincialecremona@auser.lombardia.it) alle quali si può fare riferimento per aderire.

I genitori e i familiari di alunne e alunni delle scuole di Cremona, ma anche qualunque cittadino interessato a partecipare come volontario in attività all’interno delle scuole, può contattare una di queste associazioni.

Le attività maggiormente richieste dalle scuole sono legate alla mobilità sostenibile: si è sempre alla ricerca di volontari accompagnatori nei precorsi casa-scuola per le linee piedibus e bicibus. Per quanto riguarda scuola bene comune le attività sono la realizzazione e la cura di orti e giardini didattici oppure piccole manutenzioni degli spazi scolastici.

Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento anche all’Ufficio Progetti Educativi del Settore Politiche Educative e Istruzione via e-mail: politiche.educative@comune.cremona.it o via tel. 0372 407785.

