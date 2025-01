“L’agricoltura lombarda è in difficoltà e gli agricoltori si sentono abbandonati. Gli effetti della crisi climatica, le epidemie influenzali e non solo, i dati negativi su foraggio e cereali, il calo dei prezzi del settore zootecnico stanno mettendo in grave sofferenza il comparto. Cosa stanno facendo Governo e Regione? Secondo noi troppo poco, e le proteste degli agricoltori lo confermano”, dicono Marco Carra e Matteo Piloni, consiglieri regionali del Pd, capogruppo e componente della VIII Commissione Agricoltura, dopo che i trattori si sono radunati stamani sotto al Pirellone, a Milano.

“Il Commissario europeo per l’agricoltura appartiene al Ppe, che raggruppa forze di centrodestra; la presidenza della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo è di Ecr, il Gruppo dei conservatori e riformisti europei, cui appartiene FdI; il Ministro dell’Agricoltura è Lollobrigida, cognato della premier ed esponente di punta di FdI; l’assessore regionale all’Agricoltura è Beduschi, anche lui del partito della Meloni. Si parlino tra loro. Facciano ciò che serve. Agiscano. Hanno in mano le redini politico-decisionali dell’agricoltura italiana e lombarda: cosa aspettano a intervenire?”, si chiedono i dem.

“Nel prossimo consiglio regionale”, scrivono Carra e Piloni, “presenteremo una mozione urgente con cui impegneremo il presidente Fontana a chiedere al Governo lo stato di crisi per il settore. Ci aspettiamo che il centrodestra, dopo le parole di circostanza, passi ai fatti, sostenendo la richiesta”.

