Questa settimana il viaggio di “I gioielli sotto casa”, la rubrica di promozione turistica condotta da Piero Brazzale, ci porta in Svizzera, nel cuore del Canton Ticino, alla scoperta di due luoghi affascinanti e ricchi di storia: Monte Verità e la suggestiva Valle Onsernone.

A pochi passi da Ascona, il Monte Verità si erge silenzioso a 321 metri, offrendo una vista mozzafiato sul Lago Maggiore. Ma ciò che lo rende unico è la sua anima: un tempo rifugio di liberi pensatori, artisti e filosofi, fu il cuore pulsante di una delle prime comunità alternative d’Europa. Ancora oggi, camminando nel suo ampio parco, si respira lo spirito utopico di quel passato, tra percorsi meditativi, strutture in stile Bauhaus, giardini di tè e luoghi considerati energetici.

Il parco, riconosciuto tra i Gardens of Switzerland, ospita più di 72.000 m² di natura, cultura e memoria. Dalla Valletta del Silenzio alla cima del Balladrum, ogni angolo racconta storie di ricerca interiore, sperimentazione e dialogo tra Oriente e Occidente. Il giardino della camelia da tè, il sentiero del tè e la Casa Loreley aggiungono un tocco zen a questo angolo incantato.

Dalla quiete filosofica del Monte Verità ci si sposta poi nella Valle Onsernone, un luogo selvaggio e affascinante, scolpito dal tempo e dalla natura. Lontana dai grandi flussi turistici, la valle si apre come un solco glaciale profondo, seguendo il cammino del sole da est a ovest. Tra i suoi boschi e silenzi si cela una storia millenaria: dalla chiesa romanica di San Remigio alle antiche dimore signorili, dalle pergamene del XIII secolo alla tradizione secolare della lavorazione della paglia di segale, un’eccellenza artigianale che portò ricchezza e scambi culturali fino alle Fiandre e alla Francia.

La puntata si snoda come un vero viaggio nel tempo e nello spirito, tra natura rigogliosa, testimonianze storiche e racconti di un’umanità che ha cercato – e forse trovato – un diverso modo di vivere.

Non perdete l’appuntamento con “I gioielli sotto casa”, giovedì alle 20:30 su CR1 – Canale 19, la bellezza è davvero dietro l’angolo.

