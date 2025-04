Con le ultime attività nelle classi sta per concludersi l’edizione 2025 del Salone dello Studente Young, l’annuale evento di orientamento e informazione rivolto ai giovani in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento per gli studenti.

Elemento importante di questa edizione è stata la collaborazione con i giovani rappresentanti della Consulta Interuniversitaria di Cremona, che sono stati presenti in ogni tappa del tour, condividendo le loro esperienze con gli studenti e aggiungendo un ulteriore valore al percorso di orientamento.

Ogni tappa ha visto il supporto degli esperti in orientamento dell’Informagiovani, che hanno fornito informazioni utili e assistenza personalizzata, permettendo agli studenti di prenotare incontri individuali presso lo sportello di Cremona per ulteriori approfondimenti.

7 sono state in totale le tappe del Tour che si sono svolte presso gli Istituti “Anguissola”, “Einaudi”, “Ghisleri”, “Manin”, “Stradivari” e “Torriani” di Cremona oltre che presso il Polo “Romani” di Casalmaggiore: oltre 90 le classi per un totale di circa 1.800 studenti (delle classi quinte e, per alcuni istituti, anche delle quarte e delle terze).

Le attività di orientamento nell’ambito del Salone dello Studente Young sono proseguite oltre le tappe del tour nelle scuole: per i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, ad oggi sono stati organizzati oltre 60 percorsi di orientamento e specifici laboratori.

Come ogni anno, sono state organizzate dal Servizio Informagiovani, in collaborazione con Alpha Test, le simulazioni dei test di ammissione all’università. Dopo un breve momento introduttivo sulle modalità di accesso e partecipazione alle diverse tipologie di test di ammissione, i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova con tempi, metodi e contenuti delle vere prove di ammissione che affronteranno nei prossimi mesi per accedere al corso di laurea prescelto.

“I dati del Salone dello Studente Young parlano da soli dell’importanza di un percorso di orientamento e accompagnamento che, anche per l’edizione 2025, ha visto la partecipazione e l’adesione di così tanti istituti scolastici e studenti” dichiara il Sindaco Andrea Virgilio.

“I tour nelle scuole, con gli appuntamenti dedicati all’orientamento anche in collaborazione con i rappresentanti della Consulta Interuniversitaria, i laboratori, le consulenze orientative specializzate, le simulazioni di test di ammissione all’Università che da gennaio ad aprile si sono rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie, sono il segno tangibile dell’investimento che come amministrazione, attraverso il nostro Informagiovani, stiamo facendo e continueremo a fare per sostenere i nostri giovani di fronte a scelte decisive per il loro futuro percorso di vita, formativo e professionale.

L’impegno tuttavia non si esaurisce qui ma prosegue, a dimostrazione che l’orientamento e il supporto non sono una parentesi ma presuppongono un lavoro costante e quotidiano, di cui come amministratori siamo fieri”.

“Il Salone dello Studente Young 2025 si chiude con un esito positivo a conferma dell’apprezzamento per un percorso che ha messo i ragazzi e le loro esigenze in primo piano, offrendo loro strumenti concreti per orientarsi tra le scelte formative e professionali” commenta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani.

“La partecipazione attiva di studenti, scuole e rappresentanti del mondo accademico, della formazione e del lavoro dimostra quanto sia fondamentale creare spazi di confronto e supporto dedicati all’orientamento. L’impegno dell’Informagiovani, però, non si esaurisce con questa manifestazione: ogni giorno i nostri esperti sono a disposizione per colloqui individuali, percorsi di orientamento, ri-orientamento e attività nelle scuole, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a costruire con consapevolezza il proprio futuro”.

© Riproduzione riservata