Stamattina in Prefettura è stato firmato il Protocollo d’Intesa Video Allarme Anti Rapina, che dà attuazione, a livello locale, al Protocollo Quadro sottoscritto in materia tra il Ministero dell’Interno, la Confcommercio Imprese per l’Italia e la Confesercenti Nazionale il 22 febbraio scorso.

Fin dall’insediamento, avvenuto lo scorso ottobre, il Prefetto Antonio Giannelli, ha avviato una fitta serie di incontri con i rappresentanti di tutte le categorie oggi firmatarie del Protocollo.

Ciò allo scopo di realizzare concretamente i livelli complessivi della sicurezza presso gli esercizi commerciali, le farmacie e le tabaccherie rispettivamente rappresentate.

L’accordo intende favorire la massima diffusione e lo sviluppo operativo del sistema di video-allarme antirapina, che – alla luce delle più recenti implementazioni tecniche – consentirà di ottenere segnalazioni di allarme.

In questo modo sarà assicurato collegamento diretto fra i sistemi di video-allarme – attivi o che saranno attivati presso gli esercizi commerciali e le imprese aderenti all’iniziativa – alla Piattaforma installata presso le Sale e le Centrali operative delle Forze di Polizia, consentendo la visione in tempo reale e l’eventuale controllo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza.

Per monitorare lo stato di attuazione del Protocollo ed i risultati raggiunti, sarà operativa un’apposita Cabina di regia, istituita presso la Prefettura e composta dai rappresentanti della Prefettura, delle Forze di polizia e delle associazioni firmatarie, il cui primo incontro si svolgerà già nel prossimo mese di marzo.

I firmatari dell’accordo sono: Prefettura, Confcommercio-Imprese per l’Italia Cremona, Confesercenti della Lombardia Orientale-Sede territoriale di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona, Confederazione Nazionale Artigianato della piccola e media impresa di Cremona, Libera Associazione Artigiani Crema, Federfarma Cremona – Associazione titolari di farmacia della provincia di Cremona.

