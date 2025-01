Un percorso di sette incontri per comprendere e gestire l’ansia, rivolto a chi desidera acquisire strumenti utili per affrontare questa condizione e i disturbi ad essa correlati. Il corso, promosso dalla Psicologia Clinica dell’Asst di Cremona, prenderà il via dal 1 aprile 2025 e proseguirà con cadenza settimanale, ogni martedì sino al 13 maggio (dalle 13.00 alle 14.30).

Il corso è a numero chiuso (massimo 10 partecipanti) e includerà attività di psico-educazione, tecniche di rilassamento e strategie per la gestione dei pensieri negativi. Si terrà negli spazi del Servizio di Psicologia dell’Ospedale di Cremona (secondo piano, lato destro).

Per partecipare è necessario fissare un primo colloquio di valutazione con le psicologhe (non serve la prescrizione del medico) scrivendo a psicologia.clinica@asst-cremona.it o telefonando allo 0372 405409 (dalle 9 alle 16).

IN ITALIA 6MILIONI DI PERSONE SOFFRONO DI ANSIA

I disturbi d’ansia rappresentano una delle problematiche psicologiche più diffuse e hanno registrato un incremento significativo nel periodo post-pandemico. In Italia, circa 6 milioni di persone soffrono di ansia e attacchi di panico, con un aumento globale del 25% dopo il Covid-19. Le categorie più colpite sono donne, anziani e giovani.

Nel 2024, il 40% degli accessi al Servizio di Psicologia Clinica dell’Ospedale di Cremona è stato legato a disturbi d’ansia. Tra le forme più comuni ci sono la fobia specifica, il disturbo di panico, l’ansia sociale e il disturbo d’ansia generalizzato.

Come spiegano Antonella Polla e Raffaella Galli, psicologhe e psicoterapeute dell’Asst di Cremona, “l’ansia è un’emozione naturale e può rivelarsi utile per affrontare situazioni impegnative, migliorando le prestazioni. Tuttavia, quando diventa eccessiva, può generare sintomi invalidanti come palpitazioni, dolori al torace, vertigini, sudorazione e panico, fino a condizionare la vita quotidiana”.

LE TECNICHE DI RILASSAMENTO

Se è vero che l’ansia po’ trasformarsi in un problema, è altrettanto vero che si può imparare a gestirla e conviverci. Questo è l’obiettivo del corso che si articola in due fasi principali. “La prima è dedicata alla comprensione dell’ansia: i partecipanti apprendono come si sviluppa, quali sono le sue manifestazioni e come riconoscerla. La seconda fase prevede l’apprendimento di tecniche di gestione, tra cui esercizi di respirazione, rilassamento muscolare progressivo e training autogeno. Inoltre, verranno fornite strategie cognitive per individuare e modificare i pensieri disfunzionali, trasformandoli in strumenti di benessere e stabilità emotiva. L’ultimo incontro sarà un momento di confronto, in cui i partecipanti potranno condividere esperienze e riflessioni sul percorso svolto”. concludono Galli e Polla.

