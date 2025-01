Un accordo raggiunto in tempi celeri che permette di approcciare la prossima campagna con la giusta programmazione, dopo un’annata difficile dal punto di vista produttivo a causa dell’andamento climatico sfavorevole. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in relazione all’intesa sul prezzo del pomodoro da industria per il Nord Italia, che per il 2025 è stato fissato a 142,5 euro a tonnellata con una scaletta qualità che prevede una maggiorazione fino a 2,5 euro a tonnellata.

Definire il prezzo prima del periodo delle semine – afferma la Coldiretti regionale – consente agli agricoltori di organizzare in maniera ponderata le superfici da dedicare alla produzione, avendo certezze sulla remunerazione. L’auspicio – continua la Coldiretti Lombardia – è che all’ accordo sul prezzo faccia seguito anche una stagione produttiva soddisfacente, dopo che nel 2024 l’eccesso di pioggia, con nubifragi, alluvioni e trombe d’aria, ha portato a livello regionale a un calo nei quantitativi raccolti di circa il 25%.

In Lombardia il pomodoro è coltivato su circa 8mila ettari di terreni, che si trovano per oltre il 70% tra le province di Cremona e Mantova. Quello del pomodoro è uno dei più rilevanti comparti dell’agroalimentare italiano – conclude la Coldiretti regionale – che mette in moto una filiera di eccellenza che coinvolge complessivamente circa 7mila imprese agricole italiane, oltre 100 imprese di trasformazione e occupa 10.000 addetti. L’Italia è leader mondiale nella produzione e nell’esportazione di derivati del pomodoro destinati direttamente al consumatore finale.

