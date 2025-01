Iniziato in Provincia il percorso di approvazione del bilancio preventivo. Ieri, la presentazione da parte del presidente Roberto Mariani. “Partiamo dal presupposto che come spending review la Provincia restituisce allo Stato qualcosa come 27 milioni e mezzo di euro all’anno dal 2005 al 2029″, afferma.

“Saremo chiamati anche ad approvare il documento unico di programmazione che si basa su degli obiettivi strategici importanti che vanno dal miglioramento della capacità di ascolto del territorio da parte della Provincia, il supporto ai comuni per la individuazione delle aree omogenee, l’attuazione degli interventi finanziati con PNRR per l’edilizia scolastica, la sicurezza del sistema viabilistico territoriale, l’attuazione di importanti interventi infrastrutturali per protezione civile, l’approvazione del piano regolatore portuale, l’avvio della redazione del piano estrattivo cave e la continuità delle azioni previste nel Masterplan 3C”.

“La presenza di tutti i consiglieri provinciali e dei dirigenti dei settori conferma l’importanza di questi obiettivi per il futuro del territorio”, aggiunge Mariani.

Tra i macroinvestimenti – ha spiegato Mariani – l’attenzione è sulla “viabilità, la Provincia investirà nel 2025 circa 32 milioni di euro, per l’edilizia scolastica da fondi PNRR 2.600.000 euro, circa 290.000 euro per quanto riguarda i centri di protezione civile e per interventi naturalistici per un milione di euro e per quanto riguarda l’acquisto di attrezzature della Polizia Provinciale per altre 60.000 euro. Questo è l’impianto del bilancio di previsione”.

Lunedì prossimo il documento verrà presentato ai sindaci del territorio nell’aula magna del Politecnico e poi sarà votato dai consiglieri provinciali.

Silvia Galli

