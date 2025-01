Cambio di nomi tra le fila della minoranza nel comune di Castelverde, dove il consigliere d’opposizione Fabio Boldori ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

Boldori, odontotecnico classe 1958, era già assessore nella precedente amministrazione con delega all’ambiente, urbanistica e lavori pubblici. Alla tornata elettorale di giugno si era candidato sindaco con la lista civica “Futuro nel territorio“, finendo però sconfitto da Graziella Locci, riconfermata alla guida di Castelverde.

Le dimissioni, date nella giornata di mercoledì, sono frutto di una scelta specifica, è pregressa.

“Non è una rottura con la minoranza – ha commentato Boldori – con cui abbiamo trovato una posizione molto compatta, molto coesa e tanta voglia di fare. La decisione delle mie dimissioni era già programmata da tempo: quando abbiamo creato questa lista per le amministrative, avevamo già impostato un po’ tutto il nostro iter”.

Nessuna frattura quindi con gli altri componenti della lista di minoranza, con i quali Boldori proseguirà il lavoro iniziato.

“Non si interromperà nessun rapporto – ha proseguito l’ex consigliere – la nostra lista è ancora viva, ancora unita e non abbiamo abbandonato nel modo più assoluto; soltanto desidero e desideriamo che al mio posto sieda in consiglio un’altra persona che, negli anni, possa fare esperienza”.

A prendere il posto di Boldori dovrebbe essere, secondo l’iter, il candidato consigliere più votato e non eletto dalla sua lista; l’ufficialità però si avrà però solo durante la prossima seduta del consiglio comunale.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata