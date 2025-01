Grazie alla disponibilità della Provincia di Cremona che ha concesso la sala consiliare, si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del 2025 della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS), organismo istituzionale su base provinciale, composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti dai loro compagni di scuola.

Una ventina i componenti della Consulta, che sotto la presidenza di Alice Masserdotti, che è anche a segretaria del coordinamento regionale CPS nominata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, hanno affrontato una serie di argomenti con il supporto della prof.ssa Maria Guarino, docente referente CPS per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

Nel corso delle due riunioni precedenti, al centro del lavoro della Consulta alcune iniziative di orientamento, in particolare il progetto “Lavoro? Scelgo consapevolmente”, che lo scorso autunno ha coinvolto 7 professionisti provenienti da diversi settori, pubblici e privati, operanti su tutto il territorio nazionale: imprenditori, start up, ma anche Informagiovani Cremona e un’imprenditrice agricola.

Per la prima riunione del nuovo anno invece, l’attenzione è stata rivolta verso tre azioni: un approfondimento legato sempre all’orientamento, con il progetto “Lavoro? Scelgo consapevolmente parte 2”, che potrebbe coinvolgere professionisti e operatori di diversi settori operanti però principalmente sul territorio provinciale, e per questo gli stessi componenti stanno completando un sondaggio attraverso i rappresentanti degli studenti delle singole scuole, al fine di individuare gli argomenti cui rivolgere l’attenzione.

Le altre due azioni riguardano due eventi che dovrebbero trovare concretizzazione entro la fine dell’anno scolastico: la Giornata dell’arte e della musica e la Giornata dello sport, riprendendo anche precedenti positive iniziative svolte lo scorso anno.

L’organizzazione delle due iniziative dovrebbe perfezionarsi nel corso delle prossime settimane, con l’obiettivo di verificare la possibilità di realizzarle sia nella città di Cremona, sia a Crema, al fine di coinvolgere il più possibile tutta la popolazione studentesca della provincia, che va dall’alto cremasco al casalasco.

Tra le funzioni principali delle Consulta rientrano il confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori per ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari, la formulazione di proposte orientate al superamento della dimensione del singolo istituto, la promozione di accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro, l’istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, la designazione di due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia, istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

© Riproduzione riservata