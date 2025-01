Sgomento e incredulità a Cremona per la tragica notizia che dalla mattinata di venerdì si è diffusa a macchia d’olio. Una ragazza di soli 15 anni, Elisa Marchesini, è stata travolta e uccisa in via Dante (qui tutte le info sulla dinamica dell’incidente).

Centinaia i ragazzi dei vari istituti che esprimono il loro dolore anche attraverso i social media, con discrezione e rispetto: “Riposa in pace piccolo angelo”, scrivono molti che la conoscevano direttamente, o che vogliono solo ricordare una loro coetanea, strappata troppo presto alla vita. Altri giovani, invece, vanno e vengono dal luogo dell’incidente, in cerca di informazioni.

Nel frattempo si cercano di ricostruire le dinamiche dell’incidente: al vaglio, in particolare, le immagini del circuito di videosorveglianza collegato alla centrale della Polizia Locale di Cremona. La salma della ragazza è stata trasportata attorno alle 10:45. Il conducente era stato precedentemente portato in ospedale sotto choc.

Diversi anche i media nazionali che stanno riprendendo e diffondendo la notizia.

