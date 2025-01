Tragico incidente in via Dante a Cremona, nella mattinata di venerdì: una ragazza di 15 anni è stata investita ed è deceduta sul colpo. Si tratta di Elisa Marchesini, residente a Cremona, in zona Stadio, e studentessa del liceo Anguissola.

Mancava poco alle 8:00 quando, per cause in corso d’accertamento, la giovane è stata travolta da un autobus extraurbano carico di studenti, mentre attraversava la via Dante, recandosi probabilmente a scuola.

Sul posto l’immediato intervenuto dei soccorritori del 118, con ambulanza e automedica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona e dalla Polizia locale per la gestione dell’intenso traffico lungo le direttrici stradali che formano l’incrocio di porta Venezia.

Nulla da fare per la ragazza: i paramedici hanno solo potuto appurare il decesso. Sull’asfalto i segni del sinistro.

A seguito dell’incidente, il conducente del mezzo ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale.

Il traffico su via Dante è stato bloccato e in città si sono creati code e ingorghi.

La Polizia Locale si sta occupando dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che il mezzo pesante provenisse da piazza Libertà o da via Brescia, diretto verso via Dante quando ha travolto la giovane, che stava attraversando la strada in prossimità del semaforo di attraversamento pedonale. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Gli studenti sono stati fatti scendere dell’autobus, che verrà posto sotto sequestro, e sono stati sentiti come testimoni dagli agenti.

Per la ricostruzione dei fatti un passaggio essenziale sarà anche visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sulla piazza.

Laura Bosio – foto Sessa

