S’intitola “Gli animali della fattoria” il percorso dedicato alla scoperta dei principali animali che popolano le nostre aziende agricole, proposto da Coldiretti Cremona nell’ambito de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico rivolto alle Scuole primarie e secondarie della Provincia di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne e le fattorie didattiche di Terranostra Cremona in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale, alla scoperta dell’agricoltura e del nostro territorio.

Il percorso, particolarmente gettonato dalle classi delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, prevede l’incontro con le allevatrici di Coldiretti Cremona che, a partire da un video e attraverso il racconto del proprio quotidiano lavoro, accompagnano alunne e alunni nella scoperta degli animali presenti in fattoria, spiegando come vengono seguiti e nutriti. Si parte con una giornata in classe, dialogando con le allevatrici, e si può quindi proseguire con la visita in fattoria didattica o in un’azienda zootecnica.

In prima linea nel percorso “Gli animali della fattoria” ci sono Maria Paglioli e Agnese Bocchieri, della fattoria didattica e agriturismo Ca’ Bianca di Castelverde.

Negli incontri bambine e bambini hanno l’opportunità di esplorare e comprendere il mondo agricolo in modo coinvolgente e sensoriale – spiega Coldiretti Cremona –. E’ prevista anche la proiezione di un video, così da “presentare” gli animali allevati nella fattoria, mostrare come vengono curati e nutriti, e apprendere l’importanza di una corretta alimentazione per il benessere degli animali e per la salute delle persone.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per educare i più giovani alla corretta alimentazione, al rispetto degli animali e all’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo” sottolinea Maria Paglioli, titolare della fattoria Cà Bianca. “Vogliamo che i bambini non solo apprendano, ma che vivano un’esperienza concreta e appassionante, che li aiuti a sviluppare un legame più forte con la terra e con la nostra tradizione agricola.”

“Uno degli aspetti più apprezzati del progetto è la parte esperienziale: i bambini possono toccare e annusare diversi tipi di cereali, erbe e fieno, osservando da vicino le materie prime che alimentano gli animali – spiega Agnese Bocchieri –. La visita in fattoria è sempre emozionante. In un ambiente ludico ed educativo, i bambini sgranano il mais, apprendono le differenze tra le diverse tipologie di uova e si avvicinano al ciclo di vita delle coltivazioni e degli animali”.

Con il progetto didattico di Coldiretti Cremona, per circa 2500 alunni il viaggio alla scoperta dell’agricoltura cremonese e dei suoi frutti è dunque iniziato. Per l’anno 2024-25 la proposta formativa si articola in sei percorsi: “Il Km zero e la stagionalità dei prodotti agricoli” (dedicato a frutta e verdura, con il laboratorio di orticoltura in fattoria); “La nostra via lattea” (si parla del latte, alimento genuino e fondamentale per la crescita); “AcquaVita” e “Acqua potabile, buona da bere e alimento di qualità” (il percorso che vede in prima linea anche gli esperti di Padania Acque); “Dolce come il miele” (un viaggio nel mondo della api, insetti fondamentali per l’ecosistema); “Gli animali della fattoria” (rivolto in particolare ai più piccoli) e “Viaggio alla scoperta del mercato di Campagna Amica” (proposta che prevede anche la visita degli alunni presso i mercati contadini del territorio).

Il progetto si chiuderà con una giornata di festa finale, tutta da vivere – agricoltori, bambini e comunità – giovedì 22 maggio presso le Colonie Padane a Cremona.

