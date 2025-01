Ieri pomeriggio all’istituto Ghisleri di Cremona, nell’aula magna intitolata all’agente della Polizia di Stato Stefano Villa, deceduto in servizio durante un’attività antirapina, si è tenuta la presentazione della guida pratica per i genitori improntata a chiarire i rischi connessi all’uso di Internet e dei social da parte dei minori dal titolo “Internet e i minori – Cosa fare quando un minore è vittima di reati online”, ideata dal personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cremona.

La presentazione si è svolta alla presenza del prefetto Antonio Giannelli, del vicario Adele Belluso, della dirigente del Compartimento Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Manuela De Giorgi, del professor Fabio Donati, dell’Ufficio Scolastico Territoriale e del Direttore del settimanale locale “Mondo Padano” Alessandro Rossi, artefice della stampa della guida.

La guida sarà distribuita in formato digitale negli istituiti scolastici di Cremona e provincia a tutti i genitori di alunni di ogni ordine e grado scolastico, tramite la consegna mirata nello spazio virtuale che gli istituti mettono a disposizione per le comunicazioni scuola/famiglia. Inoltre, oggi 31 gennaio, sarà distribuita in allegato all’uscita settimanale del giornale “Mondo Padano” per favorirne la diffusione e cercare di raggiungere il maggior numero di lettori possibili.

La guida, pubblicazione che per la prima volta è espressamente rivolta ai genitori, ha l’obiettivo di aiutare gli adulti nel valutare situazioni, dinamiche e comportamenti che si sviluppano nella rete e in particolare attraverso i social, che potrebbero vedere coinvolti i propri figli, sia come vittime che come autori di reato, eventi dei quali molto spesso non hanno contezza ma che possono essere particolarmente pericolosi per la sicurezza dei minori e per il loro benessere fisico e psicologico.

Sono trattati argomenti molto importanti, quali la dipendenza da Internet, la responsabilità penale e civile derivanti dai comportamenti dei minori, il cyberbullismo, il sexting con tutte le sfaccettature legate alla pedofilia e all’adescamento, le challange online e molti altri argomenti di sicuro interesse e di attualità.

Nei prossimi giorni la guida potrà essere scaricata in formato digitale dal sito ufficiale della Polizia di Stato, alla pagine della Questura di Cremona.

