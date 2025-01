È la prima pubblicazione su questo argomento, frutto delle ricerche fatte in Archivio Storico Diocesano da don Giandomenico Pandini: è il libro I Vescovi di Cremona e Sant’Omobono scritto dal sacerdote con il contributo della Fondazione Arvedi-Buschini, volume che in oltre 300 pagine raccoglie omelie, messaggi e segni lasciati dai vescovi diocesani in memoria di Omobono Tucenghi.

La festa in onore del Santo Patrono ricorre il 13 novembre, ma anche gennaio è un mese significativo: risale al 12 gennaio 1199 infatti la bolla di canonizzazione di Innocenzo III, che rese Omobono l’unico laico non nobile ufficialmente canonizzato in tutto il Medioevo.

Nell’analisi, don Pandini ha raccontato gli episcopati di mons. Giovanni Cazzani, Danio Bolognini, Giuseppe Amari, Fiorino Tagliaferri, Enrico Assi, Giulio Nicolini, in un percorso che attraversa circa 75 anni di pastorale della Chiesa cremonese.

L’auspicio dell’autore, come spiega nell’introduzione, è che il lavoro serva a “Pastori che raccolgono eredità di loro predecessori, a chi è posto in ruoli di responsabilità sociale e civica, nel confronto con il laico Omobono, a ogni uomo e donna che voglia vivere costruttivamente la città e la Chiesa, la propria vita familiare, lavorativa, relazionale”. Il volume è disponibile nelle librerie cittadine.

Federica Priori

