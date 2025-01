“Non chiudere il Ponte Verdi di Ragazzola durante l’estate”. Lo chiede in una interrogazione alla Giunta regionale il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali.

“Sui territori rivieraschi di Po nelle province di Parma e Cremona c’è una più che giustificata preoccupazione che le chiusure totali alla circolazione per l’esecuzione dei lavori sul Ponte Giuseppe Verdi avverranno durante il periodo estivo – ha spiegato il capogruppo forzista in Regione – In un’assemblea pubblica tenutasi a Ragazzola lo scorso mese di agosto, nell’imminenza dell’avvio dei cantieri per la ristrutturazione e messa in sicurezza di quel ponte sul Po, la Provincia di Parma, che è l’appaltatrice dei lavori, aveva dato rassicurazioni alle popolazioni interessate che detti lavori sarebbero stati eseguiti tenendo aperto il ponte con le limitazioni al traffico già vigenti. Le chiusure totali dello stesso, secondo i vertici provinciali sia politici che tecnici, sarebbero state effettuate solo per lo stretto necessario, concordandole con enti locali, imprese, comitati e cittadini interessati e comunque nei periodi di meno traffico come il periodo natalizio e comunque invernale. Date queste rassicurazioni molti imprenditori hanno stipulato contratti che prevedono transiti sul ponte con mezzi agricoli. Si tratta di transiti che non hanno alternative in quanto non esistono collegamenti tra le due sponde del Po percorribili da tali mezzi nelle vicinanze. Durante il periodo natalizio non vi sono state chiusure totali del ponte e non si hanno notizie che saranno programmate durante il restante periodo invernale e primaverile. Tutto fa quindi presupporre che avverranno d’estate con danni molto ingenti per le imprese, senza considerare che si tratta del periodo in generale di maggior percorrenza, per cui esse provocherebbero disagi al massimo possibile. La Regione deve e può intervenire perché si tratta di un percorso di rilevanza sovraregionale che collega l’Emilia alla Lombardia – ha concluso Vignali.”

