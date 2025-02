La Juvi diverte e si diverte davanti al pubblico del PalaRadi e si prende due punti importanti ai danni della Sella Cento, vincendo 88 a 79 al termine di una partita mai in discussione, con una prestazione energica e brillante.

Massone, Bertetti, Tortù, Polanco, Morgillo in avvio per contrastare la fisicità di Cento e in qualche modo Stacy Davis e compagni si lasciano sorprendere dall’energia messa in campo dalla Juvi, tanto che si trovano subito ad inseguire. Benvenuti prova a trascinare gli ospiti, mettendo a segno 8 punti nella prima frazione di gioco, mentre Davis fa la voce grossa sotto canestro, ma la Juvi è solida e chiude il quarto 26 a 16 con 7 punti di Ivan Almeida, che sembra aver assimilato i movimenti dei compagni.

Nel secondo periodo la Juvi allunga ulteriormente trovando nuove soluzioni in attacco, nonostante Cento sia più concreta a rimbalzo. Si sblocca Tortù che ne segna 5 nel periodo, Almeida fa un buon lavoro su Benvenuti e Bertetti è la solita spina nel fianco delle difese. Le squadre vanno al riposo con la Juvi avanti 46 a 32, con 10 punti di Almeida, 8 di Bertetti e 7 di Barbante. Per Cento 12 palle perse contro le 3 di Cremona

Cremona si mantiene saldamente in doppia cifra di vantaggio anche nel terzo periodo continuando a strapazzare la Sella fino al 55 a 34, massimo vantaggio per la squadra di coach Bechi a cui sembra girare tutto alla perfezione con quasi tutti gli uomini a referto, ad eccezione del solo La Torre impiegato solo per 8′ nel primo tempo. All’ultimo riposo la Juvi conduce 68 a 50, con 10 punti ciascuno per Almeida, Barbante e Bertetti.

Non cambia lo spartito fino alla metà del quarto periodo, quando, mentre calano le percentuali della Juvi, Cento imbrocca un 9 a 2 di parziale che spaventa i gigliati. Bechi sul 75 a 66 rimanda La Torre in campo e alza l’intensità difensiva, ma la Sella è lanciata e rientra fino al -6 (75 a 69). Il 14 oroamaranto sembra essere l’arma in più del finale di gara, determinante nel rubare i palloni e bloccare l’attacco degli ospiti, mentre Barbante cresce ancora fino a diventare il top scorer dei gigliati. È lui a riportare Cremona in doppia cifra di vantaggio sull’82 a 71, fino alla tripla di Davis che vale l’82 a 74 a un minuto dalla sirena.

Finisce 88 a 79 con 16 punti di Bertetti e 17 di Barbante per una Juvi autorevole e bella da vedere che conquista due punti preziosi in chiave salvezza.

Cristina Coppola

