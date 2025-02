Cresce la percezione di insicurezza in città, anche a fronte di un ritorno delle aggressioni in centro storico: a dirlo sono i numeri sulle vendite dei dispositivi di difesa personale, a partire dallo spray al peperoncino, le cui vendite sono aumentate del 100% negli ultimi mesi. “Ne vendiamo circa un centinaio al mese” racconta Daniele Maiandi, del negozio Area 51, dove con la collaborazione del maestro di difesa personale Enrico Andres Passeri organizza anche corsi di difesa personale.

“La gente ha paura” racconta Maiandi. “Ogni tanto arriva qualcuno raccontando di essere stato aggredito. La situazione è pesante”. Per questo diventa fondamentale non solo utilizzare i presidi di difesa personale, ma anche saperli utilizzare.

“Lo spray al peperoncino è efficace se si sa come usarlo” spiega Passeri. “E soprattutto, bisogna sapere quando utilizzarlo, perché un uso improprio diventa passibile di denuncia”.

Ma non c’è solo lo spray al peperoncino: il mercato della difesa personale negli ultimi anni ha visto un vero e proprio boom. “Esistono delle biro con punte in metallo, utili per difendersi, degli allarmi da borsetta, ma anche lo spray al peperoncino con localizzatole gps” continua Maiandi.

“Ma è fondamentale anche sapere come reagire di fronte al pericolo: prima di tutto non farsi prendere dal panico” aggiunge Passeri. “Altra cosa importante è capire chi si ha davanti: la reazione dovrà essere diversa a seconda che si abbia davanti un ubriaco, un tossico, o semplicemente una persona arrabbiata. Bisogna saper gestire la situazione e se si riesce, risolvere la cosa pacificamente. A volte l’atteggiamento giusto può fare la differenza”.

Laura Bosio

