Convocata per martedì 11 febbraio (ore 17.30) la Commissione consiliare di Vigilanza del Comune di Cremona, chiesta nei giorni scorsi dai partiti di minoranza in merito alla vicenda del servizio Saap (Servizio Assistenza per l’Autonomia del Comune di Cremona), che è stato aggiudicato, per questo 2025, ad una cooperativa di Bergamo, che si è aggiudicata il bando di gara bandito dal Comune con uno scarto minimo rispetto alle cooperative locali che da anni gestiscono un servizio in cui il rapporto interpersonale è determinante.

Come da oggetto, scopo della commissione sarà approfondire “l’iter seguito dall’Amministrazione comunale per l’affidamento del servizio” e avviare un confronto “per valutare come il Comune di Cremona intende affrontare questa delicata fase di transizione”.

Il servizio è infatti sempre stato in capo a cooperative cremonesi, che si sono ritrovate all’improvviso a piedi. A lanciare l’allarme erano state le associazioni di categoria del settore, oltre che la minoranza politica in consiglio comunale.

