Un modo per insegnare ai bimbi il valore della tutela dell’ambiente. Alla Scuola dell’infanzia San Giovanni di Castelvetro Piacentino si è svolta un’esperienza unica, una proposta educativa davvero innovativa con il “Cinema Sferico”. All’interno di un planetario mobile i nostri bambini sia dell’infanzia che della sezione primavera, comodamente sdraiati come se fossero i veri protagonisti della storia, hanno potuto assistere al film “Kaluokahina e la barriera corallina”.

Con grande entusiasmo si sono stati immersi in un mondo a 360 gradi e catapultati in fondo al mare, per aiutare dei piccoli amici a salvare la barriera.

Le insegnanti Barbara, Danila, Serena e Marina hanno scelto quest’anno questa innovativa tipologia di apprendimento combinando una trama intrigante, un’antica saggezza e informazioni educative con personaggi simpatici che trasmettono ai nostri bimbi un importante messaggio ecologico sulla conservazione dell’oceano.

Inoltre attraverso immagini spettacolari, il film sottolinea l’importanza dell’amicizia, del coraggio e della responsabilità che tutti noi abbiamo nel proteggere il mondo marino, sensibilizzando i bambini sull’importanza di preservare la natura che ci circonda fin da piccoli.

