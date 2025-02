Il fumetto per comunicare un museo e avvicinarlo ai giovani. E’ il progetto della giovane fumettista e autrice di graphic novel cremonese Roberta Sacchi, in arte Sakka, per rinnovare l’immagine e la comunicazione del Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio, in provincia di Mantova. Roberta Sacchi, infatti, è stata scelta attraverso il progetto artistico di cui fa parte (Italian Good People!) per curare il restyling dello storico museo mantovano, affacciato sulle rive del fiume Mincio, e portare quindi il linguaggio del fumetto in un’istituzione culturale che tratta di natura e antiche professioni, avvicinando questi temi ai giovani.

Roberta Sacchi, in arte “Sakka” è una giovane fumettista e autrice di graphic novel che ha all’attivo numerose pubblicazioni con le maggiori case editrici del settore, come Beccogiallo, Schockdom, Kleiner Flug, Starcomics e Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Specializzata alla Scuola Comics di Firenze, ha disegnato – tra l’altro – le biografie a fumetti di Van Gogh, Marilyn Monroe e Stradivari e ha reinterpretato classici letterari come “Il giro di vite” di Henry James.

La biografia a fumetti di Marilyn Monroe è stata trasformata anche in un cortometraggio proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia nelle Giornate degli autori. Sakka ha curato la nuova immagine del Museo Etnografico di Rivalta, lanciata in dicembre, per cui ha realizzato un fumetto dedicato, poster, gadget, cartoline da collezione e una serie di illustrazioni.

Ora sarà anche protagonista, come docente, del primo laboratorio di fumetto organizzato dal Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume, in partenza sabato 8 febbraio. Il corso di fumetto si svolgerà in quattro appuntamenti, sempre il sabato: 8,15, 22 febbraio e 1 marzo dalle 16 alle 18.

Durante gli incontri, che saranno introdotti dalla curatrice del museo Matilde Vallenari, si affronteranno via via i seguenti temi: analizzare gli animali del fiume e raccontarli utilizzando balloon ed espressioni facciali, disegnare il regno delle piante nelle inquadrature di una vignetta, ispirandosi agli antichi mestieri, rappresentare un personaggio a figura intera, con gli abiti caratteristici e i suoi movimenti e, infine, ideare lo storyboard di una storia a fumetti originale ambientata nel territorio di Rivalta.

“Tutti possono avvicinarsi al fumetto e non servono competenze speciali per frequentare il corso”, spiega l’artista.

© Riproduzione riservata