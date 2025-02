La morte di Elisa Marchesini, studentessa del liceo Anguissola, ha sconvolto un’intera città, a partire dai suoi vertici: tutti hanno partecipato commossi al dolore della famiglia. E proprio in queste ore Dario, il fratello di Elisa, ha scritto al sindaco, Andrea Virgilio, per “ringraziare di persona l’amministrazione comunale, le istituzioni e tutti i cittadini che sono stati vicini in questi giorni terribili a lui, alla mamma Anna Lisa, al papà Paolo e alla sorella Chiara”.

Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino, sulla sua pagina Facebook. “Mostrando una forza che pochi sarebbero riusciti a trovare, ha voluto farmi arrivare il suo grazie per l’affetto ricevuto, ora indispensabile nel lungo percorso che resta da affrontare” scrive Virgilio. “Mi faccio portavoce, nel pieno rispetto che provo, delle sue parole e del suo messaggio”.

“Dario ci insegna che non siamo nulla senza gli altri” scrive ancora il sindaco. “Non lo siamo come persone, amici, figli, compagni o genitori, non lo siamo come cittadini, non lo siamo come amministratori. In momenti come questo sono fiero di Cremona, orgoglioso della nostra città, perché dimostra ancora una volta che possiamo anche essere una grande famiglia, una vera comunità” conclude.

© Riproduzione riservata