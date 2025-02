“Molto bene l’attesa Zona logistica semplificata per i porti di Mantova e Cremona, ma se vogliamo guardare soprattutto verso i canali commerciali dobbiamo fare del porto di Valdaro un punto di riferimento fondamentale. Naturalmente, considerandolo un elemento in più su cui puntare e sul quale Cremona può costruire un rapporto forte”. A dirlo è Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, all’indomani della notizia della firma del Decreto che istituisce la Zls per i due porti.

“Voglio ricordare che a luglio è stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale l’ordine del giorno che avevo presentato, assieme al collega mantovano Marco Carra, proprio sulla valorizzazione dei due scali fluviali e sulla conclusione del procedimento relativo all’istituzione della zona. In particolare, con l’atto invitavamo la Giunta regionale, oltre a sollecitare il Governo a concludere il procedimento, a rafforzare il ruolo e i collegamenti dei porti di Cremona e di Mantova Valdaro, quali interporti fondamentali nella gestione della logistica”, spiega Piloni.

“Per noi un passaggio importante perché è basilare rafforzare il rapporto tra Cremona e Valdaro, che è il principale centro intermodale della Lombardia orientale e costituisce il terminal naturale dell’idrovia verso l’Adriatico. Il porto di Valdaro si trova in una posizione strategica, intersecato dall’autostrada A22 del Brennero e attrezzato con un raccordo ferroviario che si innesta sulla linea nazionale, elevandolo a piattaforma internazionale. D’altra parte, lo scalo di Cremona favorisce l’integrazione tra navigazione interna e marittima a corto raggio e rappresenta il punto di maggiore penetrazione del corridoio Adriatico, oltre che essere un luogo di connessione per gli scambi tra l’Europa settentrionale e meridionale”, aggiunge il dem.

“Per questo per noi adesso l’obiettivo è rafforzare Valdaro, perché così ci sarà un collegamento che sarà utile soprattutto all’aspetto commerciale, per il quale il porto mantovano è un punto di riferimento indispensabile con cui Cremona può costruire un’alleanza”, conclude Piloni.

