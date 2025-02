Nella notte dell’8 febbraio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona ha svolto un servizio coordinato di vigilanza sul territorio provinciale, con l’impiego di 23 pattuglie e ben 70 militari, alcuni dei quali in abiti civili, con particolare attenzione ai comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore, Pandino, Rivolta d’Adda, Vailate e Piadena.

Obiettivo del servizio era la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con il contrasto ai fenomeni dei furti in abitazione e delle condotte di guida pericolose tenute da persone in stato di alterazione per alcol e droga, quest’ultimo tema di assoluta priorità per l’Arma dei Carabinieri. Dalla mezzanotte alle 06.00, le pattuglie hanno controllato strade, piazze, parcheggi, stazioni ferroviarie, giardini, aree verdi, luoghi a maggiore frequentazione giovanile, effettuando numerosi e mirati posti di controllo nelle principali aree urbane del capoluogo e dei comuni di interesse, con controlli “volanti” ad auto sospette in transito nel territorio.

Nel complesso, sono state identificate 405 persone, molte delle quali di interesse operativo perché già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 170 veicoli. Sono stati controllati dieci locali pubblici tra bar, pub e sale slot. Una persona è stata arrestata a Piadena per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, una è stata denunciata a Vailate per guida in stato di ebbrezza, tre sono state segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale, due le patenti ritirate, oltre due etti di stupefacenti sono stati sequestrati.

Nello specifico, i Carabinieri di Piadena hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La pattuglia lo ha controllato alla guida della sua auto in via Libertà. Infatti, i militari hanno notato che il conducente aveva tentato di eludere il controllo con una manovra inusuale ed è stato fermato. E’ stato identificato e i militari hanno notato una busta nel vano portaoggetti della portiera. L’uomo si è agitato e ha nascosto la busta sotto il sedile. La successiva perquisizione ha consentito di trovare nella busta circa 84 grammi di marijuana. Poi i militari hanno perquisito la sua abitazione e, in vari punti della casa, hanno trovato barattoli ed involucri vari contenenti 16 grammi di marijuana e 112 grammi complessivi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente.

Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Casalmaggiore. La mattina dell’8 febbraio è stato accompagnato all’udienza di convalida dell’atto, conclusasi con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma. L’uomo è stato liberato.

Invece, i Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno denunciato un uomo di 27 anni, residente in provincia di Bergamo, per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto poco dopo le 4:00 quando i militari, durante un posto di controllo a Vailate lungo la SP 2, hanno fermato un veicolo condotto dal 27enne. Durante le fasi di identificazione, i militari hanno compreso che era in stato di alterazione. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo ha registrato un tasso alcolemico di oltre 0,80 g/l. A seguito degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente di guida è stata ritirata.

Inoltre, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 40 anni. I militari hanno fermato un’auto con due persone a bordo nella zona di Pandino. ll passeggero era molto agitato ed è stato perquisito. Nelle tasche aveva tre involucri contenenti oltre due grammi di eroina. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 40enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

I Carabinieri di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatori di droga due uomini di 41 e 20 anni, per uno dei quali hanno proceduto al contestuale ritiro della patente di guida. Il 41enne è stato fermato e controllato mentre era alla guida di una bicicletta in via Ghisleri e la successiva perquisizione ha consentito di trovare nelle sue tasche una dose di hashish del peso di 0,4 grammi.

Invece il 20enne è stato fermato e identificato alla guida di un’auto sulla via Mantova ed era immotivatamente nervoso. E’ stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,4 grammi di cocaina. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 20enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. Nei suoi confronti, quale conducente del veicolo, i militari hanno anche proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

