La Giunta comunale torna a riunirsi nei quartieri. Dopo il Cambonino, lo Zaist e il quartiere Po, il sindaco Andrea Virgilio e gli assessori hanno scelto San Felice per la prossima seduta in programma mercoledì 12 febbraio. L’obiettivo, come sempre, è quello di dare un segnale di vicinanza dell’Amministrazione ai cittadini, portando simbolicamente l’organo collegiale fuori da Palazzo Comunale.

La seduta inizierà alle 8:30 nella sede del Comitato di Quartiere, di fronte alla chiesa, nella piazzetta inaugurata l’estate scorsa. Al termine, gli amministratori incontreranno i componenti del Direttivo del locale Comitato di quartiere, con la presidente Assunta Sellitto, per un sopralluogo nella zona aperto alla stampa e in particolare al cantiere della palestra, presente Giovanni Donadio, dirigente del Settore Programmazione Progettazione, Esecuzione, Manutenzione del Comune.

© Riproduzione riservata