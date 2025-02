Una rissa è scoppiata verso le 19,30 di oggi nel piazzale della stazione ferroviaria di Cremona. Coinvolti quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Per futili motivi, i quattro si sarebbero messi a discutere per poi finire a menare le mani. In seguito alla segnalazione arrivata alle forze dell’ordine, sul posto sono arrivate due ambulanze e due pattuglie di polizia e carabinieri. La dinamica è in fase di ricostruzione, così come sono in corso gli accertamenti sulle eventuali responsabilità. Ferite lievi le ha riportate uno dei ragazzi, che è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale per essere medicato, mentre un altro dei coinvolti ha rifiutato il trasporto.

S.P.

© Riproduzione riservata