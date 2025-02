Un libro che parla di politica, valori e impegno civile non poteva trovare un luogo più simbolico per la sua presentazione: la Camera dei Deputati. Martedì 18 febbraio, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli, verrà presentato “Dare un’anima alla politica”, il nuovo libro di Don Bruno Bignami, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi.

Bignami, sacerdote cremonese e responsabile dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, sta portando il volume in tutta Italia, con alcune tappe nei mesi scorsi anche in Provincia di Cremona.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del Parlamento, tra cui l’On. Anna Ascani, Vicepresidente della Camera, l’On. Debora Serracchiani, l’On. Alessandro Cattaneo e l’On. Gian Antonio Girelli. A moderare l’iniziativa, organizzata dall’Associazione Dieci Giornate di Brescia, sarà un altro cremonese, Michele Bellini.

La presentazione sarà un’occasione per riflettere sulla necessità di restituire alla politica una dimensione etica e valoriale, in un contesto – quello del Parlamento – che rappresenta il cuore della democrazia italiana.

