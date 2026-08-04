Pizzighettone, scongiurata la chiusura di comunità disabili e centro diurno

Un decreto urgente del sindaco di Pizzighettone Luca Moggi evita lo stop ai servizi per i pazienti fragili ospitati nella comunità sociosanitaria L’Oasi 2 e il Centro Diurno Disabili L’Incontro. Il gestore aveva comunicato la cessazione dell’attività al 4 agosto, creando un rischio immediato di interruzione dell’assistenza. La conferenza di Servizi del 31 luglio ha certificato l’emergenza e indicato la Cooperativa Sociale Stella come gestore subentrante, impegnata a presentare l’istanza di voltura dell’accreditamento.

“Sono contento – dice Moggi – di aver raggiunto questo obiettivo anche dal punto di vista politico-amministrativo. Mentre firmavo questo decreto ho negli occhi ancora gli sguardi delle famiglie che ho incontrato la settimana scorsa e sono contento di poter dare loro una speranza e una prospettiva”. Il decreto, firmato il 3 agosto dal sindaco Luca Moggi, autorizza la cooperativa all’esercizio provvisorio dal 5 agosto, con durata massima di 60 giorni e condizionata alla verifica positiva dell’Ats Val Padana. “La continuità assistenziale dei pazienti fragili deve essere garantita senza soluzione di continuità”, si legge nel provvedimento.

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