Taglio delle accise sul gasolio, il governo: “Sconto di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto”

Il governo conferma il sostegno agli automobilisti che utilizzano il diesel. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga del taglio delle accise esclusivamente sul gasolio, mantenendo lo sconto di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto.

Il provvedimento sarebbe stato definito al termine di un confronto politico che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri e che ha visto coinvolti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

La misura punta a contenere il costo del carburante in un periodo di intenso traffico estivo, prorogando lo sconto soltanto per il diesel.

All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri figuravano anche un decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali”, un disegno di legge con “Delega al governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” e un altro ddl sulla “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001”.

Poco prima dell’inizio della riunione, Matteo Salvini aveva rilanciato il tema con un video pubblicato su X.

“Tagliare le accise su benzina e gasolio è fondamentale. Le risorse non vanno chieste ai fumatori o ai ragazzi che quest’estate si bevono un cocktail, ma alle grandi banche italiane che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili. Con un piccolo contributo da parte loro possiamo abbassare le accise non per 15 giorni, ma per un anno, aiutando chi usa ogni giorno l’auto, il furgone o il camion per lavorare e anche le famiglie che partono per le vacanze”, ha dichiarato il vicepremier.

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