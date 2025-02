Continua il lavoro di riordino dei permessi della Ztl cittadina da parte degli uffici della Mobilità del Comune di Cremona e di Aem, sotto la direzione dell’assessore Luca Zanacchi. Obiettivo, dare un freno ad una situazione che è decisamente fuori controllo, e che vede attivi tantissimi permessi in deroga, che via via ora non verranno più rinnovati.

L’assessore Zanacchi ha ripreso in mano l’ordinanza che regola la materia, e che risale al 2018, rendendosi conto che le troppe deroghe avevano effetti decisamente impattanti sul traffico in centro storico. Dunque, oltre a non rinnovare quelle in essere, non ne verranno neppure concesse di nuove.

E’ stato intanto allestito un tavolo tecnico, per predisporre una nuova ordinanza, che diventerà operativa dal 2026. Due i concetti base a cui si sta lavorando: innanzitutto consentire ai residenti di trovare parcheggi nei posti a loro riservati, e che oggi spesso vengono occupati da chi ha i permessi in deroga.

In secondo luogo, si vuole fare un percorso in condivisione con le categorie economiche, per capire come tutelare la Ztl che – sottolinea Zanacchi – è molto piccola rispetto ad altre città come la nostra, e mettere comunque nelle condizioni migliori gli operatori del centro per poter lavorare.

In parallelo si sta strutturando un percorso che porterà ad avere un portale digitale per la gestione automatica dei permessi. Si sta altresì lavorando per mettere in campo una serie di innovazioni anche sotto il profilo della viabilità.

“Siamo una città che ha 13.970 stalli liberi, a fronte di 2.500 a pagamento” evidenzia Zanacchi, anche rispondendo alle polemiche della minoranza. “La narrazione che in città non ci sono parcheggi non regge. Abbiamo parcheggi corona che distano dai 450 agli 800 metri da piazza Roma. Il nuovo multipiano di via Dante è a 850 metri dal centro. Le opzioni non mancano certo”.

Laura Bosio

