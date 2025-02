Aveva un cumulo pena di 21 anni e 2 mesi per una serie di rapine e violenza sessuale ai danni di una minore.

Gli agenti della Squadra mobile di Milano sono riusciti a rintracciarlo dopo un anno di latitanza e ad arrestarlo. L’uomo, 61 anni, nato a Brescia e residente a Cremona, dopo una prima condanna a 14 anni e due mesi emessa a Milano per una lunga serie di rapine in farmacia, nel 2022 era stato posto in regime di sorveglianza speciale con obbligo di dimora ad Abbiategrasso.

Nel 2024, quando avevano cercato di notificargli un’altra condanna definitiva a sette anni da parte dell’autorità giudiziaria di Pavia, l’uomo si era reso irreperibile.

I poliziotti di Milano hanno individuato una sua utenza telefonica. Tramite il gestore sono riusciti a trovare il bar in cui il pregiudicato effettuava le ricariche. Dopo una serie di appostamenti l’hanno trovato e portato in carcere.

