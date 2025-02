Iniziata, a dispetto del meteo incerto, l’edizione numero 37 del Gran Carnevale Cremasco, tenuta a battesimo oggi pomeriggio alle 14,30 da diversi rappresentanti locali e regionali: tra loro, l’assessore al turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali, i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari, oltre naturalmente al sindaco di Crema Fabio Bergamaschi.

Cinque i carri in concorso, animati da balli e coreografie studiate ad hoc. Mascotte del Gran Carnevale è sempre il Gagèt, maschera cremasca che compie nel 2025 70 anni.

“Il Carnevale è una festa che appartiene a tutti, un patrimonio di colori, creatività e storia che in Lombardia si esprime in modo straordinario. A Crema, il Gran Carnevale Cremasco è una tradizione che si rinnova con entusiasmo anno dopo anno, coinvolgendo migliaia di persone, dai volontari che lavorano con passione ai visitatori che accorrono da ogni parte d’Italia per lasciarsi travolgere dalla magia di questa festa.” Così Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia oggi al taglio del nastro del Gran Carnevale di Crema, accanto al sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, e ai consiglieri regionali Matteo Piloni (PD) e Riccardo Vitari (Lega).

L’ARTE DEL CARNEVALE: UN PATRIMONIO DI SAPERI DA TRAMANDARE “Ciò che rende speciale questo Carnevale è l’anima di chi lo crea. Dietro i carri allegorici in cartapesta c’è un lavoro certosino, frutto della dedizione e della passione di tanti volontari che, con incredibile maestria artigianale, danno vita a vere e proprie opere d’arte- ha enfatizzato Mazzali-. È straordinario vedere quanti giovani si impegnano in questo percorso, imparando un mestiere antico e diventando protagonisti di una tradizione che non deve andare perduta. Il Carnevale non è solo festa: è cultura, è arte, è identità”.

Per garantire la continuità di questa tradizione, nelle scuole primarie di Crema sono stati introdotti corsi di cartapesta, dove maestri artigiani insegnano ai bambini le tecniche manuali per realizzare maschere e decorazioni. “Questo passaggio di saperi è fondamentale: significa educare le nuove generazioni alla bellezza del lavoro artigianale e all’importanza delle radici storiche. Perché il Carnevale non è solo un evento, è una parte viva della nostra cultura”, ha sottolineato Mazzali.

Oltre alla sfilata dei carri, il Gran Carnevale Cremasco si arricchisce di un grande mercato che celebra le eccellenze locali. “Con il Gran Carnevale Cremasco, Crema si conferma una meta imperdibile per chi cerca un turismo autentico, fatto di storia, arte e passione. Una tradizione che, oggi più che mai, torna di moda – ha chiuso Mazzali -. Voglio ringraziare di cuore il Comitato Carnevale Cremasco e tutti i volontari che rendono possibile questa meravigliosa manifestazione. La loro dedizione, il loro amore per la tradizione e il loro impegno instancabile sono la vera anima di questo evento. Grazie a loro, il Carnevale non è solo un momento di festa, ma un’esperienza che lascia il segno, un’attrazione turistica che valorizza Crema e l’intera Lombardia. E soprattutto, grazie a loro, questa bellissima tradizione continua a vivere, emozionando generazione dopo generazione”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata