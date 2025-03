Incidente mortale oggi alle 12.30 circa sul ponte della Paullese al confine tra Cremasco e Lodigiano.

La vittima è un uomo di 48 anni residente nel Cremasco per percorreva la statale in bicicletta, quando è stato tamponato da un furgone che viaggiava in direzione Zelo Buon Persico.

Vani i soccorsi, con intervento dei paramedici arrivati sul posto con ambulanza della Croce Verde di Lodi ed elisoccorso da Bergamo.

Il sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine: Polizia locale di Spino d’Adda, i Carabinieri e la Polizia stradale di Lodi che stanno ricostruendo la dinamica.

Ferito lievemente anche il conducente dell’automezzo coinvolto, un uomo di 33 anni.

Riccardo Lionetto

