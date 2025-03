Il Comitato FieraGrumello sta continuando a ritrovarsi per allestire l’edizione di FieraGrumello che si terrà sabato 26 e domenica 27 Aprile, il primo weekend dopo la Pasqua. Come già successo nel 2024, dopo una variazione di pochi anni, il format è quello tradizionale che l’ha fatta conoscere e apprezzare per oltre quattro decenni. “Dopo le difficoltà degli ultimi anni, io e i volontari del Comitato siamo felici di ribadire che la kermesse sarà ancora in versione completa”, afferma la presidente Maria Vittoria Berselli, imprenditrice agricola. “Stiamo raccogliendo, anche grazie alla collaborazione con una persona esperta in organizzazione di eventi, un buon numero di adesioni di espositor, principalmente del settore agricolo, che occuperanno la solita area espositiva sul Mulinello.”

Non mancheranno gli eventi collaterali: “Il Comitato organizzerà nelle sale del municipio e nella biblioteca alcune mostre che nel passato hanno sempre attirato molti visitatori. Una di queste sarà l’esposizione della fotografa amatoriale Mara Mondoni, attenta a tematiche sociali, l’altra sarà “Il mio Montale” di Lucia Zanotti, poetessa molto conosciuta a Cremona che spesso si diletta in mostre di vario tipo. In quest’occasione illustrerà alcuni versi di Montale interpretati a modo suo anche lei con la fotografia”. Anche la Commissione Biblioteca del comune curerà, come l’anno scorso, la mostra del Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone.

Il programma di FieraGrumello vede come sempre durante la settimana le conferenze organizzate dalla Libera Associazione Agricoltori con l’ ANGA Cremona, da Coldiretti e dai veterinari dell’ATS, così come la cerimonia di inaugurazione la mattina di domenica 27 con gli interventi delle autorità e la consegna dei Premi Agrumello, anche quest’anno nel segno della ruralità in vari ambiti.

