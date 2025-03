Sono infatti passati 40 anni dall’uscita dell’album in questione. Per celebrare questo anniversario, i Big One hanno ideato uno spettacolare show che punta a ricreare con straordinaria fedeltà l’esperienza sonora e visiva dei concerti originali.

Nati nel 2005, i Big One si sono imposti rapidamente come una delle più autorevoli tribute band europee, grazie alla capacità di riprodurre con precisione maniacale le sonorità e gli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando anche strumentazione vintage per restituire l’autenticità del suono originale.