“E’ molto positiva la notizia dell’approvazione, da parte di Regione Lombardia, e di questo ringrazio gli Assessori regionali all’Agricoltura, Alessandro Beduschi e al Welfare, Guido Bertolaso, l’approvazione del piano di vaccinazione obbligatoria contro la Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue), sierotipo BTV-8” – ha così commentato la novità il presidente della IV Commissione regionale Attività Produttive, Marcello Ventura.

“Una azione a difesa del mondo allevatoriale, dell’indotto, dell’occupazione e del territorio, oltrechè della salute animale – ha continuato Ventura – Le vaccinazioni, infatti, sono decisive sotto il punto di vista zooprofilattico, a tutela del comparto e per prevenire la possibile diffusione della malattia, evitando focolai nelle nostre comunità”.

Ha concluso Ventura: “Come Fratelli d’Italia ci eravamo già mossi nelle Commissioni competenti ed in Consiglio regionale. Nel merito le 155.645 dosi di vaccino saranno disponibili, e obbligatorie per tutti gli ovini sani identificati (bovini e caprini su base volontaria), con una copertura complessiva prima della imminente estate, al fine di poter agire a livello preventivo in occasione dello spostamento degli animali da un territorio all’altro. Da un lato si difenda la filiera produttiva, dall’altro la salute animale e il mantenimento di un mercato produttivo di prodotti di qualità e salubri”.

