E’ tutto pronto per i festeggiamenti dei 122 anni dell’Unione Sportiva Cremonese. Quest’anno la celebrazione da parte dei tifosi per la fondazione della società grigiorossa (che cade il 24 marzo) si sdoppia.

Domenica 23 marzo, a partire dalle ore 15.00, allo stadio Zini, nel settore Distinti Centrali intitolati a Gianluca Vialli, si terrà l’evento “Capitani grigiorossi”. Il ruolo di capitano in una squadra di calcio non è solo un obbligo regolamentare ma spesso, anzi sempre, coincide con l’individuazione all’interno del gruppo di una figura rappresentativa per caratteristiche umane e morali. Nella storia ultracentenaria dell’USC ci sono state figure molto rappresentative del ruolo di capitano, anche in epoca recente. Intervistati dal giornalista cremonese Gianni Balzarini, nella modalità del talk, verranno chiamati a dare testimonianza del tema della giornata alcuni ex capitani, che racconteranno la loro esperienza, o ex giocatori che parleranno dei “loro capitani”. Parteciperanno all’evento tante bandiere della Cremo: Luciano Cesini, Mario Montorfano, Marco Nicoletti, Walter Viganò, Filippo Citterio, Mauro Bertoni e Daniel Ciofani. Il pomeriggio è a partecipazione gratuita, con accesso del pubblico a partire dalle ore 14.45 dall’ingresso dei Distinti Centrali.

Lunedì 24 marzo, invece, a partire dalle ore 19.00 presso piazza Sant’Angelo (con accesso alla piazza dalle ore 18.30) è in programma il tradizionale ritrovo presso la lapide posta nel luogo in cui è stata fondata l’Unione Sportiva Cremonese, esattamente 122 anni fa. Nella serata sarà data lettura dei nomi dei soci fondatori dell’USC e dei primi due articoli dello Statuto dell’Unione Sportiva. Saranno ospiti i capitani attuali della Cremonese: Matteo Bianchetti e Michele Castagnetti.

Sono invitati a partecipare agli eventi tutti i tifosi, gli appassionati e i cittadini di ogni età, indossando qualcosa di grigiorosso per la circostanza.

Le celebrazioni dei 122 anni dell’Unione Sportiva Cremonese sono organizzate da un comitato spontaneo di tifosi, con CrArT–Cremona Arte e Turismo Aps, ProCremona e con il patrocinio e la collaborazione dell’Unione Sportiva Cremonese e del Comune di Cremona.

