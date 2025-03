Rinnovo dei Comitati di quartiere e revisione complessiva del perimetro delle attuali zone cittadine, ritenute ormai non funzionali. La capogruppo della Lega Jane Aquati ha presentato una interrogazione a risposta orale alla vicesindaco con delega ai quartieri Francesca Romagnoli. “L’ Amministrazione Comunale – afferma Alquati – aveva annoverato tra i vari propositi per il 2025 l’ambizioso progetto di ridefinire i confini dei quartieri cittadini e nello specifico lo stesso Vicesindaco con delega ai quartieri e alle reti di comunità, al termine di un giro d’ascolto con i rappresentanti dei Comitati di quartieri attivi, aveva annunciato la sua intenzione di ridurne il numero ed aumentare l’estensione territoriale di ciascuno.

“Alcuni quartieri – aggiunge – sono al momento inattivi in quanto non si sono trovati candidati disposti a ricoprire un ruolo di rappresentanza dei concittadini”, ad esempio la zona di piazza Castello.

“I confini degli attuali quartieri presentano incongruenze palesi: alcuni sono formati unicamente da un reticolato di strade e agglomerato di case che non possono certamente rappresentare un quartiere inteso come comunità di persone mentre in altri nella stessa via da un numero civico a quello vicino si cambia quartiere”, aggiunge Alquati che spiega: “la realtà odierna dei quartieri è tale che questi ultimi vengono percepiti spesso dalla cittadinanza come poco operativi e quindi poco funzionali rispetto alle esigenze di chi vive il quartiere in tutti i suoi aspetti” e proprio in cosiderazione dell’avvio delle operazioni di rinnovo, l’interrogazone chiede “quali azioni si intendano intraprendere nell’immediato onde evitare che le elezioni dei sei Comitati previste a maggio, vengano vanificate da una futura ridefinizione dei confini dei medesimi; e quali siano le tempistiche programmate per la complessiva operazione di riduzione ed ampliamento

dei quartieri cittadini”.

