Il Comitato del Quartiere Giordano-Cadore, con una nota stampa, fa sapere di condividere la proposta avanzata dalla Consigliera Ceraso in merito ad un possibile utilizzo dei cosiddetti fondi Tamoil per il progetto di riqualificazione di via Giordano. “Riteniamo che ciò sia in linea con i progetti che il Comune vorrebbe attuare e con quanto presentato nel corso nella nostra assemblea di quartiere del 17 ottobre u.s. dall’Assessore Zanacchi: un progetto di riordino viabilistico che preveda una riqualificazione di ordine ambientale con aiuole, asfalto mangiapolvere, parcheggi drenanti e piantumazione di via Giordano, strada che risulta la più inquinata della città” si legge nella nota in cui si aggiunge come, negli ultimi dieci anni, il quartiere abbiamo assistito alla presentazione di due progetti preliminari.

“Il recupero di una strada così inquinata ha senza dubbio una valenza ambientale, è coerente sia con il DUP che con il PUMS e rappresenta anche una priorità del programma di tutti i partiti presenti in Consiglio, nonché dello stesso Sindaco Virgilio il quale, nel suo programma elettorale, riconosceva il problema della viabilità del comparto sud come una questione non più differibile, da affrontare nei suoi primi cento giorni di mandato per individuare una soluzione che alleggerisse via Giordano dal traffico continuo di autoveicoli, trovando le risorse per la sua riqualificazione,” conclude la presidente Maria Cristina Arata che ricorda che i residenti della zon ” da molti anni sono costretti a vivere in una situazione di crescente degrado ambientale purtroppo non privo di gravi ripercussioni anche sul piano della salute e del benessere”.

© Riproduzione riservata