Sorteggio calendari Serie B 2026-2027 il 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli

Sarà lo storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno a ospitare la presentazione del calendario per la prossima Serie B 2026-2027, giunta alla sua 95ª edizione. L’evento si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 18 organizzato dalla Lega Serie B, dal Comune di Ascoli e dall’Ascoli Calcio 1898.

Il Teatro dei Filarmonici

Con la scelta del Teatro dei Filarmonici, la Lega Serie B sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio italiano. Considerato un vero e proprio gioiellino della “Città delle Cento Torri”, il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l’anno successivo. Caratterizzato dalla tipica forma a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti, l’edificio custodisce al suo interno preziosi stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Ceduto al Comune nel 1994, il teatro è stato restituito al pubblico nel 2018 al termine di un imponente lavoro di restauro.

In questa prestigiosa cornice artistica verranno svelate tutte le giornate del torneo e il cammino delle 20 squadre partecipanti. L’evento non sarà solo un appuntamento sportivo ma anche di intrattenimento e spettacolo, trasmesso dai broadcaster ufficiali del campionato e dagli account social della Lega Serie B.

I tour guidati

Per esaltare le bellezze di Ascoli Piceno, luogo unico del centro Italia dove ogni angolo si rivela una scoperta, durante la giornata saranno organizzati dei tour guidati esclusivi dedicati agli ospiti dell’evento. I partecipanti potranno immergersi nel fascino antico delle rue e ammirare il bagliore del travertino che caratterizza l’architettura locale. Il percorso partirà da Piazza del Popolo, vero cuore del centro storico incorniciato dall’imponente Palazzo dei Capitani, dalla Chiesa di San Francesco e dal colonnato con i caratteristici archi. La seconda tappa toccherà Piazza Arringo, dove sorgono l’omonimo palazzo, Palazzo Panichi e la Cattedrale di Sant’Emidio. Il tour si concluderà tra la maestosità del Forte Malatesta e il leggendario Ponte di Cecco.

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